Семак: «Расстраивает большое количество потерь игроков на сборе»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды.

«Расстраивает большое количество потерь игроков. Единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют им работать в полной группе. Что касается Дриусси и Кузяева, то это мышечные травмы», - поведал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что петербургский клуб проводит тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ).

После 19 проведенных туров российской Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 41 очко и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Сергея Семака встретятся на своем поле против «Ростова». Матч состоится на «Газпром Арене» 27-го февраля.