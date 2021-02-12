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Семак: «Расстраивает большое количество потерь игроков на сборе»

12 Февраля 2021, 13:36,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды.

«Расстраивает большое количество потерь игроков. Единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют им работать в полной группе. Что касается Дриусси и Кузяева, то это мышечные травмы», - поведал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что петербургский клуб проводит тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ).

После 19 проведенных туров российской Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 41 очко и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Сергея Семака встретятся на своем поле против «Ростова». Матч состоится на «Газпром Арене» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак
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