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«Зенит» разгромил сборную Узбекистана

12 Февраля 2021, 11:51,

Петербургский «Зенит» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата России. В рамках тренировочного сбора подопечные Сергея Семака провели контрольную встречу со сборной Узбекистана.

«Сине-бело-голубые» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Голами отметились Андрей Мостовой (дубль), еще по мячу забили Даниил Шамкин и Станислав Крапухин.

Протокол игры  
Зенит 4:0 Узбекистан
(1:) Мостовой Андрей 14'    
(2:) Крапухин Станислав 52'    
(3:) Мостовой Андрей 67'    
(4:) Шамкин Даниил 80'    
12 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сборная Узбекистана, Узбекистан
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