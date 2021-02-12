«Зенит» разгромил сборную Узбекистана

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12 Февраля 2021, 11:51,
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Петербургский «Зенит» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата России. В рамках тренировочного сбора подопечные Сергея Семака провели контрольную встречу со сборной Узбекистана.
«Сине-бело-голубые» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Голами отметились Андрей Мостовой (дубль), еще по мячу забили Даниил Шамкин и Станислав Крапухин.
Протокол игры
|Зенит
|4:0
|Узбекистан
|(1:) Мостовой Андрей 14'
|(2:) Крапухин Станислав 52'
|(3:) Мостовой Андрей 67'
|(4:) Шамкин Даниил 80'
12 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сборная Узбекистана, Узбекистан