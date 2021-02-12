Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кузяев отказался переходить в «Галатасарай»

12 Февраля 2021, 10:59,

Защитник сборной России и «Антальяспора» Фёдор Кудряшов поведал об интересе стамбульского «Галатасарая» к полузащитнику Далеру Кузяеву, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Мне звонили и просили передать ему, что им интересуется «Галатасарай». Я передал Далеру, на что он ответил: «Нет», - передает слова Фёдора Sports.ru.

Минувшим летом Кузяев некоторое время находился в статусе свободного агента. У 28-летнего футболиста истек срок действия контракта с «Зенитом». Хавбек заявлял о желании продолжить карьеру в Европе, однако в итоге остался в Санкт-Петербурге. Стороны подписали новый договор до лета 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Далер Кузяев, Фёдор Кудряшов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола