Кузяев отказался переходить в «Галатасарай»

Защитник сборной России и «Антальяспора» Фёдор Кудряшов поведал об интересе стамбульского «Галатасарая» к полузащитнику Далеру Кузяеву, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Мне звонили и просили передать ему, что им интересуется «Галатасарай». Я передал Далеру, на что он ответил: «Нет», - передает слова Фёдора Sports.ru.

Минувшим летом Кузяев некоторое время находился в статусе свободного агента. У 28-летнего футболиста истек срок действия контракта с «Зенитом». Хавбек заявлял о желании продолжить карьеру в Европе, однако в итоге остался в Санкт-Петербурге. Стороны подписали новый договор до лета 2023-го года.