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Кудряшов рассказал о сорвавшемся возвращении в «Спартак»

12 Февраля 2021, 10:46,

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, выступающий в настоящий момент за турецкий «Антальяспор», рассказал о несостоявшемся возвращении в московский «Спартак» летом 2019-го года.

«Летом 2019-го разговаривал со «Спартаком». Они предложили одни условия, но через два дня сказали, что этих условий не будет, а дают в два раза меньше», - передает слова 33-летнего футболиста издание Sports.ru.

Напомним, что Кудряшов находился в структуре «красно-белых» с 2005-го по 2012-й год, проведя за столичный коллектив 46 поединков и отдав результативную передачу.

За «Антальяспор» россиянин выступает с января 2020-го года. Футболист подписал с турецким клубом трудовой договор на полтора года. В текущем сезоне Суперлиги Кудряшов сыграл 23 матча, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Фёдор Кудряшов
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