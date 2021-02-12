Кудряшов рассказал о сорвавшемся возвращении в «Спартак»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, выступающий в настоящий момент за турецкий «Антальяспор», рассказал о несостоявшемся возвращении в московский «Спартак» летом 2019-го года.

«Летом 2019-го разговаривал со «Спартаком». Они предложили одни условия, но через два дня сказали, что этих условий не будет, а дают в два раза меньше», - передает слова 33-летнего футболиста издание Sports.ru.

Напомним, что Кудряшов находился в структуре «красно-белых» с 2005-го по 2012-й год, проведя за столичный коллектив 46 поединков и отдав результативную передачу.

За «Антальяспор» россиянин выступает с января 2020-го года. Футболист подписал с турецким клубом трудовой договор на полтора года. В текущем сезоне Суперлиги Кудряшов сыграл 23 матча, в которых получил две желтые карточки.