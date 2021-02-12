Кто сменит лучшую лигу мира на элиту: Расклады ФНЛ

Сезон в России скоро возобновится, и речь не только о Премьер-лиге, но и о ФНЛ. Судя по таблице, кажется, что борьба за повышение в классе ожидается серьёзная. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о раскладах.

Если взглянуть на таблицу ФНЛ, то шансы на повышение в классе есть у четырёх команд. Напомним, что первые два коллектива по итогам турнира напрямую отправляются в элиту, ещё два получат возможность побороться за это в стыковых матчах. На зиму команды уходили в следующей расстановке:

«Нижний Новгород» - 58 очков;

«Крылья Советов» — 55;

«Оренбург» — 54;

«Торпедо» — 53;

«Алания» — 49;

«Велес» — 49.

У седьмого «СКА-Хабаровск» 40 баллов, и едва отрыв от «Торпедо» можно отыграть. В общем, надо ограничиться вышеназванной шестёркой.

Пожалуй, самый главный претендент — это «Крылья Советов». У самарцев был провал на старте, когда они теряли очки регулярно. Постепенно Игорь Осинькин выстроил коллектив. Самарцы набрали ход, стали самой результативной командой первой части сезона. Перед «Крыльями Советов» поставлена задача по повышению в классе, и у команды есть все необходимые ресурсы для этого. Едва ли стоит сомневаться в серьёзности намерений «волжан». Должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы «крылышки» вдруг провалились весной.

А вот даже за вторую путёвку может быть борьба. На словах и «Нижний Новгород», и «Оренбург», и «Торпедо» декларировали задачу по повышению в классе. Такие цели были и перед «Велесом» с «Аланией». Тем не менее слова — это одно, а реальная ситуация чуть отличается.

«Нижний Новгород» в целом готов к Премьер-лиге. Команда поступательно развивалась и достигла уровня для повышения в классе. Текущее первое место это наглядно доказывает. Кроме того, есть желание властей, ведь в городе имеется прекрасный стадион. В прошлом году всерьёз вёлся разговор о том, что «Нижний Новгород» займёт место «Тамбова» в элите (не будем углубляться в юридический аспект, как это планировалось делать). В общем, «волжане» всерьёз намерены пробиться в Премьер-лигу.

У «Торпедо» ситуация сложная и непонятная. С одной стороны, есть устойчивое финансирование, хороший состав. Руководство клуба декларирует задачу по выходу в Премьер-лигу. С другой стороны, Роман Авдеев не слишком желает в одиночку тянуть на себе бюджет элиты, а ему никто на помощь не спешит. К тому же стадион имени Стрельцова находится на стадии реконструкции, что слегка сдерживает «автозаводцев». Для Премьер-лиги понадобится арендовать арену серьёзного уровня, а это лишние траты. В целом ситуацию «Торпедо» можно описать как «и хочется, и колется».

К перспективам выступать в элите «Оренбурга» и «Велеса» сейчас очень много вопросов. Что касается уральцев, то ещё во время их участия в Премьер-лиге постоянно стоял вопрос об их стадионе. Он не соответствует требованиям элиты, а каких-то подвижек в этом направлении нет. При этом руководство РПЛ хочет уйти от практики, когда клубы выступают в неродных городах. Вопросы есть и к бюджету «Оренбурга», который то есть, то его нет. В общем, едва ли уральцы будут умирать за путёвку наверх, учитывая все проблемы. Хотя и ждать, что уральцы добровольно просто сдадутся, не стоит. Скорее всего, в «Оренбурге» будут решать вопрос о возможности для себя повыситься в классе по ходу дела.

Что касается «Велеса», то перспективы этого проекта оценить чуть сложнее. Это частный клуб, который содержит Евгений Шиленков из «Велес Капитал». Тем не менее бурного развития, которого мы привыкли ждать от частных клубов, нет. Большой своей академии здесь не строят, планов о строительстве стадиона нет. Сейчас «Велес» вообще играет в Домодедове. Найти в Москве болельщиков новому клубу также довольно сложно. В медиапространстве проходила информация, что «Велес» ищет новых инвесторов, и с этой точки зрения выход в Премьер-лигу — это безусловный плюс. Однако только ради этого, без наличия гарантий, рваться в элиту бессмысленно. Зимний трансфер лидера «Велеса» Максименко в «Урал» намекает, что московский клуб не готов тратить все ресурсы на попадание в Премьер-лигу.

Про «Аланию» что-то сказать однозначно трудно. Во Владикавказе периодически возникают большие прожекты, которые громко схлопываются. Сейчас вроде опять есть амбиции вернуться в элиту, но нет гарантий, что завтра всё не отменится. В любом случае одного желания мало, да и «Алания» сейчас выглядит сыроватой для повышения в классе. Во Владикавказе наверняка готовы тратить все ресурсы для попадания в топ-4, но сделать это будет объективно трудно.

Андрей Центров