«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Факела»

«Локомотив» объявил о трансфере игрока «Факела» Андрея Никитина.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что были выкуплены права на 20-летнего футболиста, однако до конца сезона он продолжит выступление за воронежскую команду.

Также сообщалось, что ранее интерес к Никитину проявлял казанский «Рубин», однако московский коллектив опередил казанцев.

В первой части этого сезона игрок провел в ФНЛ 24 матча, забив два гола. После 26 туров Олимп-ФНЛ «Факел» занимает 17 строчку в таблице и находится в зоне вылета.