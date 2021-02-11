Вратарь «Зенита» Васютин перешёл в шведский «Юргорден»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин официально стал игроком шведского «Юргордена». Переход оформлен на правах годичной аренды. Игрок заявил, что рад стать частью шведского клуба и хочет как можно быстрее начать работу в команде.

Васютин отметил, что был заинтересован в трансфере как только узнал о такой возможности, а также отметил высокий уровень новой команды.

« У «Юргордена» большая история, он добился множества успехов и часто участвует в борьбе за медали», - заявил вратарь после перехода.

В прошлом сезоне Васютин провел за «Зенит» всего два матча в РПЛ. Ранее он играл на правах аренды в «Сарпсборге», а также в «Лахти».