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Вратарь «Зенита» Васютин перешёл в шведский «Юргорден»

11 Февраля 2021, 21:43,

Вратарь «Зенита» Александр Васютин официально стал игроком шведского «Юргордена». Переход оформлен на правах годичной аренды. Игрок заявил, что рад стать частью шведского клуба и хочет как можно быстрее начать работу в команде.

Васютин отметил, что был заинтересован в трансфере как только узнал о такой возможности, а также отметил высокий уровень новой команды.

« У «Юргордена» большая история, он добился множества успехов и часто участвует в борьбе за медали», - заявил вратарь после перехода.

В прошлом сезоне Васютин провел за «Зенит» всего два матча в РПЛ. Ранее он играл на правах аренды в «Сарпсборге», а также в «Лахти».
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Зенит, Юргорден, Александр Васютин
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