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​ЦСКА продолжает переговоры по сумме трансфера Рондона

11 Февраля 2021, 18:52,

Нападающий Саломон Рондон может вернуться в Россию, однако ЦСКА до сих пор не договорился с «Далянь Про» о сумме трансфера. Полтора года назад китайский клуб заплатил за венесуэльского футболиста восемнадцать миллионов евро. Теперь «Далянь» хочет получить достойную компенсацию, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт». При этом сам Рондон настроен на смену клуба.

Саломон Рондон выступал в России за «Рубин» и «Зенит» в период с 2012 по 2015 год. За три сезона венесуэлец провёл в российской Премьер-лиге семьдесят три матча, забил тридцать три гола и отдал восемь результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон, Трансферы футбола - лето 2021, Далянь Ифань
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