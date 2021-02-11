​ЦСКА продолжает переговоры по сумме трансфера Рондона

Нападающий Саломон Рондон может вернуться в Россию, однако ЦСКА до сих пор не договорился с «Далянь Про» о сумме трансфера. Полтора года назад китайский клуб заплатил за венесуэльского футболиста восемнадцать миллионов евро. Теперь «Далянь» хочет получить достойную компенсацию, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт». При этом сам Рондон настроен на смену клуба.

Саломон Рондон выступал в России за «Рубин» и «Зенит» в период с 2012 по 2015 год. За три сезона венесуэлец провёл в российской Премьер-лиге семьдесят три матча, забил тридцать три гола и отдал восемь результативных передач партнёрам.