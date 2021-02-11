Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о возможном возвращении Сёмина на должность тренера

Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива», ответил на вопрос о том, будет ли кандидатура Юрия Сёмина рассматриваться руководителями клуба в случае ухода с должности тренера Марко Николича.

«В этом случае будут рассмотрены все серьёзные варианты. Но сейчас у нас работающий тренерский состав», - рассказал Леонченко «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Юрий Сёмин оставил тренерский мостик «Локомотива» в последний день весны прошлого года. Тогдашние руководители «железнодорожников» приняли решение не продлевать контракт с тренером.

Леонченко отметил, что его мнение касательно Сёмина как тренера не изменилось.

«Он как добивался, так и может добиваться результатов», - высказался представитель московского клуба.