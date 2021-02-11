​«Локомотив» разнёс «Краснодар» на испанском сборе

«Локомотив» и «Краснодар» в четверг проводили второй очный матч на испанском сборе за неделю. Если семь дней назад команды сыграли вничью со счётом 1:1, то на этот раз «железнодорожники» крупно победили.

Команда Марко Николича организовала четыре безответных гола, причём все они были забиты ещё до наступления перерыва. Открыть счёт удалось Рифату Жемалетдинову, упрочил преимущество своей команды Виталий Лисакович, а затем дубль оформил Владислав Игнатьев.

Стоит отметить, что один из авторов голов – Виталий Лисакович – под занавес поединка получил травму.