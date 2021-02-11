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​«Локомотив» разнёс «Краснодар» на испанском сборе

11 Февраля 2021, 18:28,

«Локомотив» и «Краснодар» в четверг проводили второй очный матч на испанском сборе за неделю. Если семь дней назад команды сыграли вничью со счётом 1:1, то на этот раз «железнодорожники» крупно победили.

Команда Марко Николича организовала четыре безответных гола, причём все они были забиты ещё до наступления перерыва. Открыть счёт удалось Рифату Жемалетдинову, упрочил преимущество своей команды Виталий Лисакович, а затем дубль оформил Владислав Игнатьев.

Стоит отметить, что один из авторов голов – Виталий Лисакович – под занавес поединка получил травму.  

Протокол игры  
Локомотив Москва 4:0 Краснодар
(1:0) Жемалетдинов Рифат 1'    
(2:0) Лисакович Виталий 14'    
(3:0) Игнатьев Владислав 32'    
(4:0) Игнатьев Владислав 41'    
Гилерме Маринато Кастро Пабло Чорлука Ведран Жемалетдинов Рифат Рыбус Мацей Крыховяк Гжегож Игнатьев Владислав Камано Франсуа Мухин Максим Рыбчинский Дмитрий Лисакович Виталий
Запасные: Титков Николай Мурило Серкейра Куликов Даниил Чёрный Артур Сильянов Александр Магкеев Станислав Савин Андрей Петухов Илья Агеев Михаил Эдер Лопеш
Городов Евгений Мартынович Александр Чернов Евгений Смольников Игорь Кайо Силва Кабелла Реми Олссон Кристоффер Де Вильена Тонни Вандерсон Классон Виктор Берг Маркус
Запасные: Апеков Руслан Корнюшин Даниил Сабуа Леон Черников Александр Сулейманов Магомед-Шапи Агкацев Станислав Газинский Юрий Ионов Алексей
11 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Краснодар
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