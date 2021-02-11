​Лисакович получил травму в игре с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович получил травму в контрольной игре против «Краснодара» на сборе в Испании. Футболист пострадал в столкновении со своим одноклубником Франсуа Камано.

Стоит отметить, что Лисакович забил один из голов «железнодорожников» в этом поединке.

В нынешнем сезоне Виталий Лисакович провёл за «Локомотив» восемнадцать игр в чемпионате и Лиге чемпионов. На счету форварда два забитых гола и четыре результативных паса на партнёров.

Отметим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.