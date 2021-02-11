​Ловрен: «Я мог бы подстраховать «Ливерпуль», но не жалею об уходе. В «Зените» я стал капитаном и играю каждую неделю»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу проблем «Ливерпуля» с травмами и своего перехода в чемпионат России.

«Конечно, я мог бы подстраховать «Ливерпуль» в сложившейся ситуации с травмами. Но нет, я не жалею об уходе. Я провёл там шесть лет. На протяжении четырёх с половиной сезонов всё было хорошо, но последние полтора сезона в команде были для меня не лучшими. Я не получал столько игрового времени, сколько хотел, но принимал это.

Я не жалею, что уехал, потому что сейчас я играю каждую неделю. В «Зените» я стал капитаном, так что всё идёт по-другому», - приводит слова Ловрена talkSPORT.