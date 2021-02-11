​«Зенит» отменил один из пятничных матчей

Двенадцатого февраля «Зенит» должен был провести сразу два контрольных поединка на финише сбора в ОАЭ. Впрочем, против армянского «Пюника» питерцы не сыграют, о чём сообщается на их клубном сайте. Такое решение принял тренерский штаб «сине-бело-голубых».

Таким образом, в пятницу «Зенит» сыграет только со сборной Узбекистана. Эта встреча пройдёт в закрытом режиме.

После пятничного поединка «Зенит» вернётся в Санкт-Петербург. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт двадцатого февраля в Кубке России – соперником будет тульский «Арсенал».