Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Зенит» отменил один из пятничных матчей

11 Февраля 2021, 17:32,

Двенадцатого февраля «Зенит» должен был провести сразу два контрольных поединка на финише сбора в ОАЭ. Впрочем, против армянского «Пюника» питерцы не сыграют, о чём сообщается на их клубном сайте. Такое решение принял тренерский штаб «сине-бело-голубых».

Таким образом, в пятницу «Зенит» сыграет только со сборной Узбекистана. Эта встреча пройдёт в закрытом режиме.

После пятничного поединка «Зенит» вернётся в Санкт-Петербург. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт двадцатого февраля в Кубке России – соперником будет тульский «Арсенал».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола