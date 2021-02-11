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​Джикия: «Зенит» предлагал зарплату во много раз больше, чем у меня в «Спартаке»

11 Февраля 2021, 17:27,

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на информацию о том, что в своё время его за восемь миллионов евро хотел выкупить «Зенит».

«По-моему, это было как раз после чемпионского сезона, и я тогда переподписал контракт со «Спартаком».

Сколько предлагали денег? Цифры не буду называть. Могли увеличить мою зарплату во много раз.

Почему не перешёл в «Зенит»? Я не тот человек, который может принять такое решение. Возможно, это будет пафосно сказано, но за те семь-восемь месяцев, которые я на тот момент провёл в клубе, я так проникся, что не мог представить переход в конкурирующий клуб», - рассказал Джикия в программе «КраСава» на YouTube.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Георгий Джикия
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