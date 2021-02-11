​Джикия готов рассмотреть предложение из Европы

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил вопрос по поводу того, хочет ли он попробовать себя в Европе.

«В «Спартаке» каждые полгода так всё меняется, что нельзя загадывать, что я будут делать через полгода или год. Если будет какое-то серьёзное предложение, понятное дело, я буду его рассматривать. Но я спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет двадцать, конечно, я был бы заведённый какой-то…

Если брать европейские чемпионаты, я бы выбрал чемпионат Италии», - рассказал Джикия в программе «КраСава» на YouTube.

В сезоне 2020/2021 Георгий Джикия провёл за «Спартак» девятнадцать матчей и отметился двумя голевыми пасами.