​Джикия готов рассмотреть предложение из Европы

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11 Февраля 2021, 16:55,
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил вопрос по поводу того, хочет ли он попробовать себя в Европе.
«В «Спартаке» каждые полгода так всё меняется, что нельзя загадывать, что я будут делать через полгода или год. Если будет какое-то серьёзное предложение, понятное дело, я буду его рассматривать. Но я спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет двадцать, конечно, я был бы заведённый какой-то…
Если брать европейские чемпионаты, я бы выбрал чемпионат Италии», - рассказал Джикия в программе «КраСава» на YouTube.
В сезоне 2020/2021 Георгий Джикия провёл за «Спартак» девятнадцать матчей и отметился двумя голевыми пасами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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