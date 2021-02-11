«Ростов» сыграл вничью с командой из третьего дивизиона Испании

В четверг «Ростов» проводил очередной контрольный матч на сборах в испанской Марбелье. Команда Валерия Карпина не смогла обыграть «Атлетико Санлукеньо» - встреча завершилась нулевой ничьей.

Как сообщается на официальном сайте ростовчан, в первом тайме лучше играли испанцы, и голкиперу Егору Бабурину приходилось выручать команду. После перерыва инициатива была уже на стороне ростовчан, однако голов забито так и не было.

Добавим, что «Атлетико Санлукеньо» выступает в Сегунде Б – третьем по рангу дивизионе Испании.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.