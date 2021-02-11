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«Ростов» сыграл вничью с командой из третьего дивизиона Испании

11 Февраля 2021, 16:47,

В четверг «Ростов» проводил очередной контрольный матч на сборах в испанской Марбелье. Команда Валерия Карпина не смогла обыграть «Атлетико Санлукеньо» - встреча завершилась нулевой ничьей.

Как сообщается на официальном сайте ростовчан, в первом тайме лучше играли испанцы, и голкиперу Егору Бабурину приходилось выручать команду. После перерыва инициатива была уже на стороне ростовчан, однако голов забито так и не было.

Добавим, что «Атлетико Санлукеньо» выступает в Сегунде Б – третьем по рангу дивизионе Испании.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов
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