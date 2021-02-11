​Джикия рассказал, как Каррера взял за горло переводчика, настраивая «Спартак» на игру

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11 Февраля 2021, 16:16,
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу экс-тренера команды Массимо Карреры.
Напомним, в 2017-м году Каррера привёл «Спартак» к титулу чемпиона России.
«Самая мотивационная речь Карреры? Он настраивает на игру, а рядом стоит переводчик. Массимо просто берёт его за горло и говорит: «Душите и не отпускайте». Мол, если взял, то всё, до конца. Это было какое-то дерби, мы выиграли.
Уход Карреры? Немного посыпались. Наверное, руководство не думало, что Каррера сможет зажечь нас. Я думаю, что он мог ещё остаться. Наверное, можно было перетерпеть этот сложный момент», - рассказал Джикия в программе «КраСава» на YouTube.
«Каррера – это топ», - позже отметил капитан «красно-белых».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Георгий Джикия