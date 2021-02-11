​Джикия рассказал, как Каррера взял за горло переводчика, настраивая «Спартак» на игру

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу экс-тренера команды Массимо Карреры.

Напомним, в 2017-м году Каррера привёл «Спартак» к титулу чемпиона России.

«Самая мотивационная речь Карреры? Он настраивает на игру, а рядом стоит переводчик. Массимо просто берёт его за горло и говорит: «Душите и не отпускайте». Мол, если взял, то всё, до конца. Это было какое-то дерби, мы выиграли.

Уход Карреры? Немного посыпались. Наверное, руководство не думало, что Каррера сможет зажечь нас. Я думаю, что он мог ещё остаться. Наверное, можно было перетерпеть этот сложный момент», - рассказал Джикия в программе «КраСава» на YouTube.

«Каррера – это топ», - позже отметил капитан «красно-белых».