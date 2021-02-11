«Зенит» недоволен действиями «Ривер Плейта» в ситуации с Дриусси

«Ривер Плейт» очень хочет вернуть в свои ряды нападающего Себастьяна Дриусси. Футболист тоже хочет отправиться в родной клуб, однако «Зенит» не намерен с ним расставаться. Об этом пишет в Twitter журналист Валли Яковчевич.

По данным журналиста, «Зенит» недоволен действиями «Ривер Плейта» в этой ситуации, а именно тем, что аргентинцы вступили в переговоры с Дриусси без обращения к клубу.

В семнадцати матчах нынешнего сезона Себастьян Дриусси забил за «Зенит» два гола и отдал два результативных паса. Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатипятилетнего форварда в десять миллионов евро.