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11 Февраля 2021, 12:58,
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Петербургский «Зенит» поздравил китайских болельщиков с Новым годом. В съемках видео приняли участие наставник команды Сергей Семак, форвард Артём Дзюба, защитник Деян Ловрен, а также бывший футболист клуба Андрей Аршавин, ныне занимающий должность советника гендиректора по молодежному футболу.
Стоит отметить, что все фразы представители российского клуба произнесли на китайском языке.
В настоящий момент «сине-бело-голубые» проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Команда Семака опережает ближайшего преследователя на четыре балла.
Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех китайских болельщиков сине-бело-голубых с Новым годом!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 11, 2021
泽尼特足球俱乐部祝贺全体中国球迷新年快乐 pic.twitter.com/pj4I6zAej8
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит