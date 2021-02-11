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«Зенит» поздравил китайских болельщиков с Новым годом

11 Февраля 2021, 12:58,

Петербургский «Зенит» поздравил китайских болельщиков с Новым годом. В съемках видео приняли участие наставник команды Сергей Семак, форвард Артём Дзюба, защитник Деян Ловрен, а также бывший футболист клуба Андрей Аршавин, ныне занимающий должность советника гендиректора по молодежному футболу.

Стоит отметить, что все фразы представители российского клуба произнесли на китайском языке.

В настоящий момент «сине-бело-голубые» проводят тренировочный сбор в ОАЭ.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Команда Семака опережает ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит
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