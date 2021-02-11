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Главный тренер «Аякса»: «Промес хочет перейти в «Спартак»

11 Февраля 2021, 10:59,

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем в команде атакующего полузащитника Куинси Промеса. 29-летнего футболиста хочет подписать московский «Спартак».

«Промес все еще игрок «Аякса», но он хочет перейти в «Спартак». Из-за этого я исключил его из заявки на кубковый матч против ПСВ. Если трансфер не состоится, Куинси останется с нами, и я буду готов с ним работать. Пока мне неизвестно, на какой стадии переговоры о трансфере в «Спартак», - приводит слова тренера AD.

Ранее появилась информация, что вингер уже согласовал трудовой договор со «красно-белыми». «Спартаку» нужно договориться о деталях трансфера непосредственно с «Аяксом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Эрик тен Хаг
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Комментарии (3)
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1
Марченко Максим
11 Февраля 2021, 12:08

Почему покупают игроков которые не нужны тем или иным клубам .А слабо купить у того же Аякса ,Тадича либо Давида Нереса ? Ах даа,те игроки самим нужны Аяксу ))),что нам не гоже ,то вам пригоже ))

0
Mark Serge
11 Февраля 2021, 11:55

Лишь абсолютные профаны в футболе ,которые наверое не видели .как играет Квинси ,критикуют желание "Спартака "вернуть футболиста. Понятно и то ,почему Промес не особо хорошо сейчас играет за "Аякс "-это груз неприятностей и ожидание новых . Не факт конечно ,что Квинси будет прежним в "Спартаке" ,но пользы он принесет гораздо больше ,чем почти все из нынешнего состава красно -белых . Однако уверенности в его переходе у меня нет.

1
kalibr
11 Февраля 2021, 11:47

Ещё один лег, который в РПЛ был Лев Толстой, а в других чемпах хер простой.

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