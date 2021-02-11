Главный тренер «Аякса»: «Промес хочет перейти в «Спартак»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем в команде атакующего полузащитника Куинси Промеса. 29-летнего футболиста хочет подписать московский «Спартак».

«Промес все еще игрок «Аякса», но он хочет перейти в «Спартак». Из-за этого я исключил его из заявки на кубковый матч против ПСВ. Если трансфер не состоится, Куинси останется с нами, и я буду готов с ним работать. Пока мне неизвестно, на какой стадии переговоры о трансфере в «Спартак», - приводит слова тренера AD.

Ранее появилась информация, что вингер уже согласовал трудовой договор со «красно-белыми». «Спартаку» нужно договориться о деталях трансфера непосредственно с «Аяксом».