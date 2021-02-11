ЦСКА опроверг слухи о травме Дзагоева

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11 Февраля 2021, 10:26,
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Московский ЦСКА рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева. Ранее в различные СМИ сообщали, что 30-летний футболист получил повреждение во время двустороннего матча.
«Красно-синие», не верьте левым источникам. С Дзагой все ок», - гласит сообщение «армейцев» в клубном «Твиттере».
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев принял участие в десяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
На зимний перерыв ЦСКА ушел на втором месте в турнирной таблице. После 19 туров Премьер-лиги подопечные Виктора Ганчаренко набрали 37 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев