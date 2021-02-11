ЦСКА опроверг слухи о травме Дзагоева

Московский ЦСКА рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева. Ранее в различные СМИ сообщали, что 30-летний футболист получил повреждение во время двустороннего матча.

«Красно-синие», не верьте левым источникам. С Дзагой все ок», - гласит сообщение «армейцев» в клубном «Твиттере».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев принял участие в десяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

На зимний перерыв ЦСКА ушел на втором месте в турнирной таблице. После 19 туров Премьер-лиги подопечные Виктора Ганчаренко набрали 37 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.