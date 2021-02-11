Дриусси готов вернуться в «Ривер Плейт»

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси, правами на которого владеет петербургский «Зенит», может перебраться в «Ривер Плейт». Об этом информирует Ole.

Согласно данным источника, 25-летний футболист готов пойти на сокращение заработной платы ради возвращения на родину. Напомним, что Дриусси является воспитанником академии «Ривер Плейта». В стан «сине-бело-голубых» он перебрался в 2017-м году за 15 миллионов евро. Контракт Себастьяна с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне чемпионата России Дриусси провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.