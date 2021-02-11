Рондон как доказательство летних ошибок в работе селекции ЦСКА

Саломон Рондон возвращается в Россию спустя пять с половиной лет. В ближайшее время венесуэлец должен подписать контракт с ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о об этом союзе.

Саломон Рондон прекрасно знает, что такое Россия. С 2012-го по 2015-й год венесуэльский форвард уже выступал в отечественной Премьер-лиге. Сначала он защищал цвета «Рубина», а потом перебрался в «Зенит». Причём к нам в страну он попал из Ла Лиги (из «Малаги»), а потом отправился в Английскую премьер-лигу. Время в России можно назвать для Рондона успешным – 33 гола в 73 матчах. Для сравнения: в Премьер-лиге венесуэлец отличился 35 раз, но в 140 встречах.

Сейчас Рондона, конечно, совсем неправильно оценивать по воспоминаниям шестилетней давности. С одной стороны, венесуэлец ещё в довольно скромном возрасте – ему всего 31 год. Однако прошло уже полтора сезона с тех пор, как Рондон сменил Англию на Китай. Очевидно, что это совсем другой уровень, и оттуда редко кто возвращается играть в серьёзный футбол. Кроме Акселя Витселя и вспомнить кого-то сложно. Кстати, у ЦСКА уже есть печальный опыт с форвардом из Китая – Аарон Оланаре в «армейском» клубе провалился.

Очевидно, что для ЦСКА Рондон – это какой-то совсем уж вынужденный ход. «Красно-синие» давно пытаются укрепить атакующую линию, где один Фёдор Чалов не справляется. Илья Шкурин и Адольфо Гайич хоть и стоили диаметрально противоположных денег, но польза от них была примерно одинаковая. Только от аргентинца ЦСКА поспешил избавиться: во-первых, чтобы иметь шанс отбить часть потраченных средств, а во-вторых, чтобы освободить легионерскую позицию. «Армейцы» пытались подписать более сильного форварда Дженка Тосуна, но тот предпочёл вернуться на родину в Турцию. Теперь же, когда во многих странах трансферное окно закрыто, найти нападающего ещё сложнее.

Пытаться как-то анализировать трансфер Рондона тяжело. Венесуэльца никто давно не видел в деле на серьёзном уровне, так что не слишком понятно, что он может дать команде. Очевидно, что это просто попытка заткнуть дыру, как когда-то это было в случае Ласина Траоре или Абеля Эрнандеса. Ни ивуариец, ни уругваец в Москве так ничего и не показали. Теперь посмотрим на венесуэльца. Справедливости ради, уровень нашего чемпионата упал ещё ниже с тех пор, когда были Траоре и Эрнандес.

На самом деле, в подписании Рондона интереснее другое. Минувшим летом ЦСКА тряхнул кошельком, выложив за новичков 30 миллионов евро. Нет смысла обсуждать, как себя проявили футболисты, важна именно сумма. Теперь же, спустя полгода, ЦСКА уже не может себе позволить крупную сделку. Вряд ли, конечно, закончились деньги, хотя и это возможно. Скорее стоит говорить, что финансовый фейр-плей не позволяет совершить очередную покупку. Из этого можно сделать вывод, что будущим летом к селекции ЦСКА должно быть повышенное внимание, ведь ошибки в ней обходятся слишком дорого как в абсолютном смысле (8,5 миллиона за Гайича пока не вернулись), так и в смысле построения команды (теперь на его место приходится брать абы кого, чтобы вписать в рамки). Очевидно, что летом к каждой кандидатуре будет ещё более пристальное внимание, чтобы не допустить подобных недочётов.

Андрей Центров