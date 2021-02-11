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Боков – о тренировках с Акинфеевым: «Находиться рядом с таким человеком и футболистом — огромная честь для меня»

11 Февраля 2021, 00:20,

Голкипер ЦСКА Данила Боков рассказал о тренировках с Игорем Акинфеевым.

«Даже просто находиться рядом с таким человеком и футболистом — огромная честь для меня. А возможность тренироваться вместе с ним — это вообще что-то запредельное», - цитирует Бокова пресс-служба «армейцев».

18-летний Боков является воспитанником ЦСКА, но за основную команду московского клуба он пока не дебютировал. В нынешнем сезоне Данила сыграл тринадцать матчей в молодежном первенстве.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Зенита» на четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Данила Боков
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