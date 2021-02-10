Спортивный директор «Аякса» Овермарс: «Думаю, что Промес перейдёт в «Спартак»

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10 Февраля 2021, 22:34,
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Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил, что полузащитник Куинси Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака».
«Я думаю, что переход состоится. Основная причина, по которой мы отпускаем Промеса: он больше не является игроком стартового состава. Если оценить все факторы, то сейчас самое подходящее время расстаться с Куинси. Я не отрицаю, что судебное разбирательство тоже играет свою роль», - цитирует Овермарса Sport Nieuws.
Отметим, что сегодня голландский полузащитник убрал «Аякс» из своего профиля в «Инстаграме».
29-летний голландец сыграл 25 матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Марк Овермарс