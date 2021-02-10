Спортивный директор «Аякса» Овермарс: «Думаю, что Промес перейдёт в «Спартак»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил, что полузащитник Куинси Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака».

«Я думаю, что переход состоится. Основная причина, по которой мы отпускаем Промеса: он больше не является игроком стартового состава. Если оценить все факторы, то сейчас самое подходящее время расстаться с Куинси. Я не отрицаю, что судебное разбирательство тоже играет свою роль», - цитирует Овермарса Sport Nieuws.

Отметим, что сегодня голландский полузащитник убрал «Аякс» из своего профиля в «Инстаграме».

29-летний голландец сыграл 25 матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.