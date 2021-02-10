Черчесов посетил товарищеский матч «Химок» в Турции

Главный тренер сборной России Стансислав Черчесов со своим тренерским штабом посетил матч «Химок» в Турции.

Подмосковный клуб уверенно разобрался с «Астаной» (4:1), матч проходил в закрытом режиме.

Отметим, что вчера, 9 февраля, Черчесов присутствовал на матче между «Уфой» и «Торпедо» (1:0).

Ближайшие матчи сборная России проведёт в марте. Подопечные Черчесова в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 24 марта встретятся в гостях со сборной Мальты, 27 марта примут Словению, а 30 марта сыграют на выезде со Словакией.

Напомним, что летом состоится чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России.