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Черчесов посетил товарищеский матч «Химок» в Турции

10 Февраля 2021, 21:48,

Главный тренер сборной России Стансислав Черчесов со своим тренерским штабом посетил матч «Химок» в Турции.

Подмосковный клуб уверенно разобрался с «Астаной» (4:1), матч проходил в закрытом режиме.

Отметим, что вчера, 9 февраля, Черчесов присутствовал на матче между «Уфой» и «Торпедо» (1:0).

Ближайшие матчи сборная России проведёт в марте. Подопечные Черчесова в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 24 марта встретятся в гостях со сборной Мальты, 27 марта примут Словению, а 30 марта сыграют на выезде со Словакией.

Напомним, что летом состоится чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Станислав Черчесов, Химки
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Комментарии (1)
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Andreas
10 Февраля 2021, 22:05

он смотрел игроков Астаны для сборной ?

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