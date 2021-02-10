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«Ганновер» предложит 400 тысяч евро за Бийола

10 Февраля 2021, 20:44,

«Ганновер» планирует приобрести полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

Как сообщает sportbuzzer, в арендном соглашении футболиста прописана сумма, за которую немецкий клуб может выкупить Бийола, она составляет пять миллионов евро. «Ганновер» же в свою очередь готов предложить около четырёхсот тысяч евро.

22-летний словенец перешёл клуб из второй немецкой Бундеслиги в сентябре, за это время он сыграл девятнадцать матчей, но голевыми действиями не отметился.

После двадцати туров «Ганновер» занимает шестое место во втором по силе немецком дивизионе, отставая от лидирующего «Гамбурга» уже на девять зачетных баллов.



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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Ганновер, Яка Бийол, Трансферы футбола - лето 2021
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