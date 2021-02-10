​Паршивлюк вернулся в общую группу «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о возвращении Сергея Паршивлюка к занятиям в общей группе. На протяжении всего второго зимнего сбора тридцатиоднолетний защитник работал индивидуально после проведения в январе диагностической артроскопии.

В шестнадцати матчах нынешнего сезона за «Динамо» Паршивлюк записал на свой счёт один результативный пас.

Добавим, что после первой части сезона «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи набрали тридцать зачётных баллов в девятнадцати прошедших турах.

Первый официальный матч в 2021-м году «Динамо» проведёт двадцатого февраля против «Спартака» в Кубке России.