Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Паршивлюк вернулся в общую группу «Динамо»

10 Февраля 2021, 19:23,

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о возвращении Сергея Паршивлюка к занятиям в общей группе. На протяжении всего второго зимнего сбора тридцатиоднолетний защитник работал индивидуально после проведения в январе диагностической артроскопии.  

В шестнадцати матчах нынешнего сезона за «Динамо» Паршивлюк записал на свой счёт один результативный пас.

Добавим, что после первой части сезона «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи набрали тридцать зачётных баллов в девятнадцати прошедших турах.

Первый официальный матч в 2021-м году «Динамо» проведёт двадцатого февраля против «Спартака» в Кубке России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Сергей Паршивлюк
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