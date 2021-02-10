​Бохинен до конца дня прибудет в расположение ЦСКА

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10 Февраля 2021, 18:20,
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Полузащитник Эмиль Бохинен всё ближе к переходу в ЦСКА. Как сообщает в Twitter журналист норвежского VG Арилас Ульд-Саада, до конца дня среды двадцатиоднолетний футболист прибудет в расположение «армейцев» в Испании.
Эмиль Бохинен является воспитанником норвежского «Стабека». За первую команду полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач на партнёров.
Добавим, что Бохинен играл за молодёжную и юношеские сборные Норвегии разных возрастов. Что касается национальной сборной, то хавбек в её рядах ещё не выступал.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Стабек, Эмиль Бохинен