​Бохинен до конца дня прибудет в расположение ЦСКА

Полузащитник Эмиль Бохинен всё ближе к переходу в ЦСКА. Как сообщает в Twitter журналист норвежского VG Арилас Ульд-Саада, до конца дня среды двадцатиоднолетний футболист прибудет в расположение «армейцев» в Испании.

Эмиль Бохинен является воспитанником норвежского «Стабека». За первую команду полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач на партнёров.

Добавим, что Бохинен играл за молодёжную и юношеские сборные Норвегии разных возрастов. Что касается национальной сборной, то хавбек в её рядах ещё не выступал.