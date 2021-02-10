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​Бохинен до конца дня прибудет в расположение ЦСКА

10 Февраля 2021, 18:20,

Полузащитник Эмиль Бохинен всё ближе к переходу в ЦСКА. Как сообщает в Twitter журналист норвежского VG Арилас Ульд-Саада, до конца дня среды двадцатиоднолетний футболист прибудет в расположение «армейцев» в Испании.

Эмиль Бохинен является воспитанником норвежского «Стабека». За первую команду полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач на партнёров.

Добавим, что Бохинен играл за молодёжную и юношеские сборные Норвегии разных возрастов. Что касается национальной сборной, то хавбек в её рядах ещё не выступал.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Стабек, Эмиль Бохинен
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