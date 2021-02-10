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​Промес убрал название «Аякса» из профиля в Instagram

10 Февраля 2021, 17:50,

Нападающий Куинси Промес убрал название «Аякса» из своего профиля в Instagram. Ранее стало известно о том, что двадцатидевятилетний футболист не попал в заявку амстердамской команды на кубковый матч против ПСВ.

Всё идёт к тому, что в ближайшее время Промес снова примерит красно-белую футболку «Спартака». Ранее форвард уже провёл в московском клубе четыре сезона, прежде чем уйти летом 2018-го года.

За четыре года в «Спартаке» Промес записал на свой счёт шестьдесят шесть голов и тридцать три результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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Комментарии (1)
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0
AndrewS
10 Февраля 2021, 18:18

"Санта-Барбара", серия 563893... :)

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