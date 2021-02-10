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​«Тамбов» возобновил подготовку ко второй части сезона

10 Февраля 2021, 15:50,

«Тамбов» посредством своего официального сайта сообщил о возобновлении подготовки ко второй части сезона. «Волки» будут работать в Крымске (Краснодарский край).

В расположение команды прибыли двенадцать футболистов, а также большая группа игроков, которые находятся на просмотре. Представлять их «Тамбов» будет по мере подписания контрактов.

После первой части сезона «Тамбов» занимает последнее место в таблице чемпионата России. Команда Сергея Первушина набрала тринадцать очков в девятнадцати сыгранных турах.

Как известно, многие футболисты покинули «Тамбов» из-за серьёзных финансовых проблем клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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