Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сухов: «Хотелось бы так думать, что Черчесов приезжал смотреть на меня»

10 Февраля 2021, 14:37,

Защитник «Уфы» Александр Сухов, забивший победный гол в ворота московского «Торпедо», на клубном канале в YouTube рассказал о контрольном матче, приезде главного тренера сборной России и сборах.

- Опишите голевую комбинацию.

- Была позиционная атака, я, наверное, находился на одной линии с соперниками, вовремя открылся. Больше заслуга Олега Иванова, который отдал классный пас. Мне оставалось только попасть по мячу.

- Тем не менее, в следующей атаке вы могли сделать дубль, но почему-то не получилось забить.

- Это уже концовка игры, фактически перед финальным свистком, сил оставалось не много, и я ее открывался со своей половины поля, пробежал метров 50-60, и к тому моменту, когда мне достался мяч, не было такой силы и концентрации, которая нужна была для гола.

- Как-то придало дополнительный стимул то, что на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов?

- Да, конечно. Всегда приятно, когда такие люди, главные в нашем футболе смотрят игры, неважно на кого именно конкретно, но их присутствие, конечно, добавляет энергии и сил.

- Ходят слухи, что он смотрел на вас и Александра Беленова. Насколько это правда?

- Не знаю, честно, не знаю. Хотелось бы так думать, но, наверное, это не так.

- Расскажите о том, как проходят сборы, чего удалось наработать, добиться, достичь?

- Сборы - это всегда тяжело, очень сильная усталость и все игры на фоне усталости. Наверное, закладываются какая-то такая фундаментальная физическая подготовка, плюс под конец мы стараемся нарабатывать какие-то комбинации, розыгрыши, отрабатывать стандарты. Всё, как обычно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Александр Сухов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола