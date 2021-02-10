Сухов: «Хотелось бы так думать, что Черчесов приезжал смотреть на меня»

Защитник «Уфы» Александр Сухов, забивший победный гол в ворота московского «Торпедо», на клубном канале в YouTube рассказал о контрольном матче, приезде главного тренера сборной России и сборах.

- Опишите голевую комбинацию.

- Была позиционная атака, я, наверное, находился на одной линии с соперниками, вовремя открылся. Больше заслуга Олега Иванова, который отдал классный пас. Мне оставалось только попасть по мячу.

- Тем не менее, в следующей атаке вы могли сделать дубль, но почему-то не получилось забить.

- Это уже концовка игры, фактически перед финальным свистком, сил оставалось не много, и я ее открывался со своей половины поля, пробежал метров 50-60, и к тому моменту, когда мне достался мяч, не было такой силы и концентрации, которая нужна была для гола.

- Как-то придало дополнительный стимул то, что на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов?

- Да, конечно. Всегда приятно, когда такие люди, главные в нашем футболе смотрят игры, неважно на кого именно конкретно, но их присутствие, конечно, добавляет энергии и сил.

- Ходят слухи, что он смотрел на вас и Александра Беленова. Насколько это правда?

- Не знаю, честно, не знаю. Хотелось бы так думать, но, наверное, это не так.

- Расскажите о том, как проходят сборы, чего удалось наработать, добиться, достичь?

- Сборы - это всегда тяжело, очень сильная усталость и все игры на фоне усталости. Наверное, закладываются какая-то такая фундаментальная физическая подготовка, плюс под конец мы стараемся нарабатывать какие-то комбинации, розыгрыши, отрабатывать стандарты. Всё, как обычно.