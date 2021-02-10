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«Раздевалка метр на метр, отличное отношение к гостям»: узбекистанский «Локомотив» прокомментировал отмену матча с «Ротором»

10 Февраля 2021, 14:13,

В среду на турецком сборе «Ротор» должен был сыграть с «Локомотивом» из Ташкента. Впрочем, волгоградский клуб вдруг объявил об отмене поединка. По сообщению пресс-службы «Ротора», соперникам не понравилось состояние раздевалок и поля.

«Локомотив» успел отреагировать на отмену поединка.

«Раздевалка метр на метр, игра отменена, «Ротор» Волгоград. Отличное отношение к гостям», - говорится в сообщении ташкентского клуба в Twitter.

 

Отметим, что после первой части сезона «Ротор» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четырнадцать зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ротор, Локомотив Ташкент
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