«Раздевалка метр на метр, отличное отношение к гостям»: узбекистанский «Локомотив» прокомментировал отмену матча с «Ротором»

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10 Февраля 2021, 14:13,
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В среду на турецком сборе «Ротор» должен был сыграть с «Локомотивом» из Ташкента. Впрочем, волгоградский клуб вдруг объявил об отмене поединка. По сообщению пресс-службы «Ротора», соперникам не понравилось состояние раздевалок и поля.
«Локомотив» успел отреагировать на отмену поединка.
«Раздевалка метр на метр, игра отменена, «Ротор» Волгоград. Отличное отношение к гостям», - говорится в сообщении ташкентского клуба в Twitter.
Раздевалка = Метр на метр— PFC Lokomotiv (@LokomotivUzb) February 10, 2021
Игра = Отменена
Ротор = Волгоград
Отличное отношение к гостям https://t.co/UV62srKy8O pic.twitter.com/NoS1tATFh9
Отметим, что после первой части сезона «Ротор» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четырнадцать зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ротор, Локомотив Ташкент