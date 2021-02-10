«Раздевалка метр на метр, отличное отношение к гостям»: узбекистанский «Локомотив» прокомментировал отмену матча с «Ротором»

В среду на турецком сборе «Ротор» должен был сыграть с «Локомотивом» из Ташкента. Впрочем, волгоградский клуб вдруг объявил об отмене поединка. По сообщению пресс-службы «Ротора», соперникам не понравилось состояние раздевалок и поля.

«Локомотив» успел отреагировать на отмену поединка.

«Раздевалка метр на метр, игра отменена, «Ротор» Волгоград. Отличное отношение к гостям», - говорится в сообщении ташкентского клуба в Twitter.

Раздевалка = Метр на метр

Игра = Отменена

Ротор = Волгоград



Отличное отношение к гостям https://t.co/UV62srKy8O pic.twitter.com/NoS1tATFh9 — PFC Lokomotiv (@LokomotivUzb) February 10, 2021

Отметим, что после первой части сезона «Ротор» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четырнадцать зачётных баллов.