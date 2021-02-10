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«Ростов» и «Локомотив» проведут спарринг в Испании

10 Февраля 2021, 12:59,

«Ростов» определился с соперниками на втором тренировочном сборе, который пройдет в Испании. Как сообщила пресс-служба клуба, 11-го февраля подопечные Валерия Карпина встретятся с командой «Атлетико Санлукеньо», а 14-го числа состоится спарринг с московским «Локомотивом».

На зимний перерыв «Ростов» отправился на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 32 набранных балла.

В первом матче после возобновления чемпионата России коллектив Валерия Карпина на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Встреча состоится на «Газпром Арене» в субботу, 27-го февраля. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Ростов
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