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Экс-сотрудник «Спартака» трудоустроился в «Динамо»

10 Февраля 2021, 11:59,

Экс-сотрудник московского «Спартака» Нариман Акавов трудоустроился в другом столичном клубе - «Динамо». Как информирует пресс-служба «бело-голубых», функционер занял должность руководителя селекционной службы.

Напомним, что Акавов занимал аналогичный пост в «Спартаке». В стане структуре «красно-белых» он работал с августа по ноябрь прошлого года.

После 19-ти туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 баллов и занимает шестую позицию в турнирной таблице. В первом поединке после возобновления сезона подопечные Сандро Шварца встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Нариман Акавов
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