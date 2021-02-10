Экс-сотрудник «Спартака» трудоустроился в «Динамо»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Нариман Акавов трудоустроился в другом столичном клубе - «Динамо». Как информирует пресс-служба «бело-голубых», функционер занял должность руководителя селекционной службы.

Напомним, что Акавов занимал аналогичный пост в «Спартаке». В стане структуре «красно-белых» он работал с августа по ноябрь прошлого года.

После 19-ти туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 баллов и занимает шестую позицию в турнирной таблице. В первом поединке после возобновления сезона подопечные Сандро Шварца встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде.