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Суд не принял заявление «Тамбова» о банкротстве

10 Февраля 2021, 11:18,

Заявление «Тамбова» о банкротстве не было принято Арбитражным судом Тамбовской области, об этом стало известно изданию «Спорт-экспресс».

Аутсайдеру Премьер-лиги предложено до четвертого марта устранить все обстоятельства, которые помешали продвижению заявления. Суд также сообщил, что долг «Тамбова» перед кредиторами составляет 536,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что клуб намерен получить статус банкрота и сняться с розыгрыша чемпионата России.

По итогам 19-ти туров Премьер-лиги команда из Тамбова набрала 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов
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