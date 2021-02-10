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Семак отреагировал на информацию об уходе Дриусси

10 Февраля 2021, 08:35,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Ранее игрока активно сватали в «Боку Хуниорс».

«Никаких вариантов нет, он игрок нашей команды. Если будут варианты или предложения, клуб будет рассматривать», - рассказал специалист в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу»

25-летний форвард защищает цвета «Зенита» с 2017-го года, перебравшись из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Дриусси принял участие в 11 встречах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам 19 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Себастьян Дриусси
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