Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Семак – о Дзюбе: «Гол забил блестяще, но состояние пока неоптимальное»

09 Февраля 2021, 19:49,

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу Артёма Дзюбы. Нападающий забил красивый гол во вторничном матче против сборной Иордании и принёс своей команде минимальную победу на сборе в ОАЭ.

«Конкретно по этому эпизоду - блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня - чуть больше, впереди - третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно ещё работать - пока неоптимальное состояние», - слова Семака приводятся на клубном сайте «Зенита».

Напомним, первый сбор «Зенита» Артём Дзюба пропустил по причине заражения коронавирусной инфекцией.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» двадцать три матча во всех соревнованиях. На счету форварда тринадцать забитых мячей и шесть результативных передач на партнёров.

В ближайшую пятницу, двенадцатого числа, «Зенит» проведёт сразу два контрольных поединка. Сначала соперником питерцев будет сборная Узбекистана, а затем – армянский «Пюник».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола