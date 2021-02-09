Семак – о Дзюбе: «Гол забил блестяще, но состояние пока неоптимальное»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу Артёма Дзюбы. Нападающий забил красивый гол во вторничном матче против сборной Иордании и принёс своей команде минимальную победу на сборе в ОАЭ.

«Конкретно по этому эпизоду - блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня - чуть больше, впереди - третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно ещё работать - пока неоптимальное состояние», - слова Семака приводятся на клубном сайте «Зенита».

Напомним, первый сбор «Зенита» Артём Дзюба пропустил по причине заражения коронавирусной инфекцией.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» двадцать три матча во всех соревнованиях. На счету форварда тринадцать забитых мячей и шесть результативных передач на партнёров.

В ближайшую пятницу, двенадцатого числа, «Зенит» проведёт сразу два контрольных поединка. Сначала соперником питерцев будет сборная Узбекистана, а затем – армянский «Пюник».