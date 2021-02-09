Семак высказался о травме Малкома

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09 Февраля 2021, 19:12,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы атакующего полузащитника Малкома, полученной в контрольном поединке против сборной Иордании.
«Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьёзная травма, сказать пока нельзя», - приводятся слова Семака на официальном сайте питерского клуба. Тренер отметил, что информация о состоянии Малкома появится в среду.
Напомним, «Зенит» обыграл национальную команду Иордании с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Артём Дзюба.
В пятницу команда Сергея Семака проведёт ещё два спарринга – против сборной Узбекистана и «Пюника».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Малком