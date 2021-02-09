Семак высказался о травме Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы атакующего полузащитника Малкома, полученной в контрольном поединке против сборной Иордании.

«Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьёзная травма, сказать пока нельзя», - приводятся слова Семака на официальном сайте питерского клуба. Тренер отметил, что информация о состоянии Малкома появится в среду.

Напомним, «Зенит» обыграл национальную команду Иордании с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Артём Дзюба.

В пятницу команда Сергея Семака проведёт ещё два спарринга – против сборной Узбекистана и «Пюника».