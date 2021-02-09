Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Семак высказался о травме Малкома

09 Февраля 2021, 19:12,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу травмы атакующего полузащитника Малкома, полученной в контрольном поединке против сборной Иордании.

«Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьёзная травма, сказать пока нельзя», - приводятся слова Семака на официальном сайте питерского клуба. Тренер отметил, что информация о состоянии Малкома появится в среду.

Напомним, «Зенит» обыграл национальную команду Иордании с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Артём Дзюба.

В пятницу команда Сергея Семака проведёт ещё два спарринга – против сборной Узбекистана и «Пюника».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Малком
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола