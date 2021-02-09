​Матчи ЦСКА 10 и 11 февраля отменены, «армейцы» проведут двусторонку

ЦСКА посредством своего официального сайта сообщил об отмене товарищеских матчей, которые планировалось провести десятого и одиннадцатого февраля. Соперниками «армейцев» на сборах в Кампоаморе должны были стать представители низших испанских дивизионов.

В среду ЦСКА проведёт двусторонку в классическом формате с двумя таймами по сорок пять минут. Игра начнётся в час дня по московскому времени.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Ганчаренко на четыре зачётных балла отстаёт от лидирующего «Зенита».