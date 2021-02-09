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Травма Малкома, скорее всего, несерьёзна

09 Февраля 2021, 18:04,

Во вторник «Зенит» минимально обыграл сборную Иордании (1:0) на сборе в ОАЭ, но при этом потерял Малкома – в начале второго тайма бразильца пришлось менять из-за повреждения. По информации канала «ЭкСпорт» в Telegram, предварительные данные говорят о том, что травма колена Малкома оказалась несерьёзной. Вероятно, бразилец отделался ушибом, однако точные данные появится после обследования.

Ближайшую официальную игру «Зенит» проведёт двадцатого февраля. Соперником питерской команды будет тульский «Арсенал» в рамках 1/8 финала национального кубка.

В нынешнем сезоне Малком забил один гол и отдал два голевых паса в девятнадцати матчах. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Малком
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