​«Зенит» обыграл сборную Иордании благодаря красивому голу Дзюбы

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09 Февраля 2021, 17:50,
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Во вторник «Зенит» проводил контрольный поединок против сборной Иордании на сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака отпраздновала минимальную победу. Автором единственного гола в прошедшем матче стал нападающий Артём Дзюба. Форвард красиво перебросил защитника в штрафной площади и классно пробил в угол.
56 - красота! Дзюба принял на линии штрафной, перебросил защитника, а затем мощно и точно пробил. Блестяще!#ЗенитИордания #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/OFA6DkHOjb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2021
До конца второго сбора «Зенит» проведёт ещё два контрольных поединка. Оба пройдут в ближайшую пятницу, двенадцатого января. Утром питерцы сыграют против сборной Узбекистана, а в обед – против армянского «Пюника».
Отметим, что после девятнадцати туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице.
|56' Дзюба Артём (0:1)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сборная Иордании