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​«Зенит» обыграл сборную Иордании благодаря красивому голу Дзюбы

09 Февраля 2021, 17:50,

Во вторник «Зенит» проводил контрольный поединок против сборной Иордании на сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака отпраздновала минимальную победу. Автором единственного гола в прошедшем матче стал нападающий Артём Дзюба. Форвард красиво перебросил защитника в штрафной площади и классно пробил в угол.

 

До конца второго сбора «Зенит» проведёт ещё два контрольных поединка. Оба пройдут в ближайшую пятницу, двенадцатого января. Утром питерцы сыграют против сборной Узбекистана, а в обед – против армянского «Пюника».

Отметим, что после девятнадцати туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

Протокол игры  
Иордания 0:1 Зенит
    56' Дзюба Артём (0:1)
Кержаков Михаил Круговой Данил Ловрен Деян Караваев Вячеслав Хотулёв Данила Барриос Вилмар Малком Филипе Дриусси Себастьян Мостовой Андрей Вендел Маркус Оздоев Магомед
Запасные: Левин Максим Сазонов Саба Жирков Юрий Погорелов Михаил Лунёв Андрей Чибисов Сергей Чистяков Дмитрий Дзюба Артём Крапухин Станислав Сутормин Алексей Ракицкий Ярослав Шамкин Даниил
09 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сборная Иордании
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