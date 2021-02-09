​«Зенит» обыграл сборную Иордании благодаря красивому голу Дзюбы

Во вторник «Зенит» проводил контрольный поединок против сборной Иордании на сборе в ОАЭ. Команда Сергея Семака отпраздновала минимальную победу. Автором единственного гола в прошедшем матче стал нападающий Артём Дзюба. Форвард красиво перебросил защитника в штрафной площади и классно пробил в угол.

56 - красота! Дзюба принял на линии штрафной, перебросил защитника, а затем мощно и точно пробил. Блестяще!#ЗенитИордания #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/OFA6DkHOjb — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2021

До конца второго сбора «Зенит» проведёт ещё два контрольных поединка. Оба пройдут в ближайшую пятницу, двенадцатого января. Утром питерцы сыграют против сборной Узбекистана, а в обед – против армянского «Пюника».

Отметим, что после девятнадцати туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице.