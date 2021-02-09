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​Черчесов посетил матч «Уфы»

09 Февраля 2021, 17:39,

Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Instagram фотографию, сделанную во время контрольного матча команды против «Торпедо», проходящего на сборах в Турции. На фото запечатлён главный тренер сборной России Станислав Черчесов, просматривающий игру вместе со своим штабом. Рядом с Черчесовым располагается Шамиль Газизов, который вернулся в клуб после периода в «Спартаке», но пока не имеет конкретной должности.

 

После первой части сезона «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне прямого вылета. Ближайший официальный матч уфимцы проведут двадцать второго февраля против «Урала» в 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Станислав Черчесов
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