​Черчесов посетил матч «Уфы»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Instagram фотографию, сделанную во время контрольного матча команды против «Торпедо», проходящего на сборах в Турции. На фото запечатлён главный тренер сборной России Станислав Черчесов, просматривающий игру вместе со своим штабом. Рядом с Черчесовым располагается Шамиль Газизов, который вернулся в клуб после периода в «Спартаке», но пока не имеет конкретной должности.

После первой части сезона «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне прямого вылета. Ближайший официальный матч уфимцы проведут двадцать второго февраля против «Урала» в 1/8 финала Кубка России.