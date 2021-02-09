​Малком получил травму в контрольной игре «Зенита»

Во вторник «Зенит» проводит контрольный поединок на сборах в ОАЭ со сборной Иордании. В начале второго тайма Сергею Семаку пришлось в срочном порядке менять Малкома. Атакующий полузащитник «сине-бело-голубых» получил повреждение.

В ближайшее время должна появиться более подробная информация о характере травмы Малкома.

Следить за матчем между «Зенитом» и сборной Иордании можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.