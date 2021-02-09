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Агент вингера «Шахтёра» Тайсона прокомментировал информацию об интересе к игроку из России

09 Февраля 2021, 16:15,

Один из лидеров «Шахтёра» - атакующий полузащитник Тайсон – не получал предложений из России, вопреки появившейся информации. Об этом корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольге Ермаковой рассказал агент игрока Диего Дарнеллес.

- Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности.

- А если такое предложение поступит летом, есть ли вероятность, что Тайсон окажется в чемпионате России?

- Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов, и очень хочет вернуться на Родину, - сказал агент.

В нынешнем сезоне 33-летний Тайсон забил два гола и отдал один голевой пас в пятнадцати матчах за «Шахтёр».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Тайсон
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