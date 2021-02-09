​Карпин: «Футболисты уже готовы бегать 90 минут, но футбол – это не марафон»

Футболисты «Ростова» ещё не достигли своего максимума в плане физической подготовки. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.

«Главная цель - подвести состояние игроков к общему знаменателю. Бегать 90 минут в одном темпе - да, они готовы. Но футбол - это не марафон, здесь высокая интенсивность, много рывков и спринтов, над этим надо ещё работать», - поделился своим мнением рулевой ростовчан.

Напомним, в понедельник вечером в испанской Марбелье «Ростов» разгромил тбилисский «Локомотив» с результатом 4:1.

Первый официальный матч в 2021-м календарном году «Ростов» проведёт двадцать первого февраля. Соперником команды Валерия Карпина на стадии 1/8 финала Кубка России будет «Ахмат». Игра состоится в Ростове-на-Дону.