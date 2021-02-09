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Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА

09 Февраля 2021, 13:26,

Защитник Игорь Дивеев возобновил тренировки в общей группе московского ЦСКА. Об этом сообщила клубная пресс-служба посредством «Твиттера».

«Дневная тренировка уже идет. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», - гласит сообщение «армейцев».

Напомним, что 21-летний футболист пропустил неделю из-за повреждения голеностопного сустава.

В сезоне-2020/2021 чемпионата России Дивеев сыграл 14 поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В пассиве Игоря четыре желтые карточки.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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