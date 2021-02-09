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Сборная России поздравила Смолова с днём рождения

09 Февраля 2021, 12:58,

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов сегодня, девятого февраля, празднует день рождения. Нападающему исполнился 31 год. С праздником игрока поздравила пресс-служба сборной России.

«Классный футболист Фёдор Смолов отмечает день рождения. Желаем нападающему побольше голов, здоровья и классных выступлений за клуб и Россию», - говорится в сообщении.

В футболке национальной команды Смолов провел 39 матчей и отметился 14 забитыми мячами.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги нападающий сыграл 12 поединков, отметившись тремя голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Смолов
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