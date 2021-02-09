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«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско

09 Февраля 2021, 12:39,

Московский «Спартак» решил оспорить решение КДК РФС о трехматчевой дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Немецкий наставник был дисквалифицирован по итогам инцидента после поединка против «Сочи» (0:1) в рамках 18-го тура Премьер-лиги. После окончания встречи Тедеско обвинил тренера голкиперов южан Дмитрия Бородина в проявлении национализма. После этого вспыхнула перепалка между другими членами команд.

После 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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