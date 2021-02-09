Понсе - об уходе Кокорина: «Так и не понял, что это было»

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе рассказал, как отреагировал на переезд Александра Кокорина в чемпионат Италии. 29-летний россиянин подписал долгосрочный трудовой договор с «Фиорентиной» в зимнее трансферное окно.

«Я так и не понял, что это было. Все произошло быстро и неожиданно. Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего игрока», - заявил аргентинский нападающий в интервью Sport24.

За трансфер Кокорина «Фиорентина» заплатила «Спартаку» 4,5 миллиона евро. Александр уже успел дебютировать за флорентийскую команду в домашнем поединке с миланским «Интером» (0:2). Россиянин провел на поле порядка 20 минут.